Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики, существенных осадков на текущей неделе не предвидится, в том числе в новогоднюю ночь на 1 января. Температура воздуха при этом может колебаться от -3ºС до +3ºС.- По прогнозу Гидрометцентра, ожидается погода без осадков. В начале недели будет сильный порывистый ветер, температура воздуха - в пределах -3...+3º. В новогоднюю ночь обойдется без существенных осадков, столбики термометров покажут от 0º до -3º, - говорится в сообщении.Напомним, что на прошлой неделе погода в Донецке сильно ухудшилась. Хлопот жителям доставили снегопады, дожди с гололедицей, туман и порывистый ветер, который наблюдались с пятницы по воскресенье.Читайте такжеКакие профессии наиболее востребованы на рынке труда ДНРОб этом рассказали в Министерстве образования и науки Республики (подробнее)