В преддверии Нового года в ДНР 2021 Центробанк выпустил серию памятных знаков «Знаки зодиака». Об этом сообщили в пресс-службе банка.Каждый из знаков зодиака изображен на черном, фиолетовом, аквамариновом и рубиновом фонах. Эти цвета имеют уникальную энергетику, поэтому наилучшим образом отображают суть каждой из стихий.- Цвет мудрости - черный. Фиолетовый привлекает богатство, а цвет аквамарина несет заряд положительных эмоций. Рубиновый подходит знакам стихии Огня - он не дает им растерять запал. Используйте эти цвета для того, чтобы помочь себе в жизни, - советуют в Центробанке.Стоимость такого комлекта - 4550 рублей. Каждый из зодиакальных знаков можно также приобрести отдельно.Читайте также«Это кошмар какой-то!» На подконтрольной Киеву части Донбасса в январе снова вырастут тарифы на отопление и газСтало известно, насколько больше придется платить жителям (подробнее)