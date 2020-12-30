Профессии врача, инженера и учителя признаны наиболее востребованными на рынке труда ДНР. Об этом сообщила главный специалист министерства образования и науки Республики Оксана Демина.- По итогам этого года много вакансий в здравоохранении, образовании, транспорте, добывающей промышленности. Большой спрос на старший медицинский персонал – врачей различных категорий и направлений, инженеров и учителей, — сказала Демина.На Украине ситуация гораздо хуже – врачи уезжают работать в Польшу и Германию. Украинские врачи получают мизерные зарплаты. А страны ЕС из-за нехватки медперсонала, и объявленной пандемии коронавируса, упрощают трудоустройство иностранных медиков. А доступный квалифицированный персонал есть только в странах бывшего СССР.В ДНР готовят кадры по программе, утверждённой Главой ДНР Денисом Пушилиным. Студенты проходит практику в больницах Республики, в том числе в отделениях с тяжелыми пациентами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВывела из огня сестру и братьев: 11-летнюю школьницу из Енакиево Анастасию Минакову наградили медалью «За спасение жизни»Ведомственные награды МЧС ДНР вручили семерым подросткам из Донецка, Макеевки, Енакиево и Старобешево (подробнее)