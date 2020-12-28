Погода в Донецке 29 декабря по прогнозам синоптиков начнется с пасмурного утра. Потом из-за облаков покажется солнце. А вечер и вовсе будет ясным. При этом осадков в течение дня не будет. Но возможны сильные порывы ветра.С 21.00 28 декабря до 21.00 29 декабря температура воздуха будет колебаться от -2 градусов вечером и утром, а днем будет +2 градуса. Ветер юго-восточный. Скорость воздушных потоков составит 4 – 12 метров в секунду.Народный прогноз погоды. 29 декабря почитается память святого пророка Аггея, 10 из 12 малых пороков. В этот день наши предки заметили, что иней предвещает теплую погоду на Рождество (7 января). А если в этот день была морозная погода, то она продержится такой до самого Крещения (19 января). А сама погода на 29 декабря указывает на погоду грядущего апреля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПассажирка перевернувшего под Еленовкой автобуса Анна Мартыненко: «Водитель обогнал снегоуборочную машину, и мы перевернулись»В аварии пострадали семь человек, двое из них – дети (подробнее)