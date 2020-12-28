Утром 26 декабря на мариупольской трассе за Еленовкой перевернулся рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Докучаевка в Донецк.- Водитель «Эталона», совершив обгон, выехал на обочину и автобус опрокинулся. В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили семь пассажиров, двое из них - дети, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Госавтоинспекции МВД ДНР.23-летняя жительница прифронтовой Еленовки Анна Мартыненко ехала в Донецк купить старшему сыну Мише костюм для утренника.- В Еленовке на остановке в автобус сели три женщины с детьми. Кто-то водителю протянул полтинник, у него не оказалось сдачи и он стал хамить, - вспоминает в палате сосудистого отделения Донецкого клинического территориального медицинского объединения Анна Мартыненко. – За поселком на трассе на скорости 80 километров в час водитель обогнал ехавшую спереди снегоуборочную машину, и автобус занесло сначала влево, а затем он опрокинулся на обочине.Аня потеряла сознание, а когда очнулась, почувствовала боль в области головы и руке, которая оказалась под кузовом «Эталона».- Я безумно благодарна мужчинам (а это и пассажиры, и проезжавшие мимо неравнодушные водители), которые помогли пострадавшим выбраться из салона, а затем спасли меня из «железной ловушки», приподняв автобус, - рассказывает девушка.До приезда Скорой водители наложили Ане жгут и оказали первую медицинскую помощь. В ДОКТМО ей сшили порвавшиеся сосуды руки. Операция длилась 4 часа. Пострадавшую проведывают отец и гражданский муж. Помочь ей приехала свекровь из Краснодара. У Ани двое детей: Мише 4 года и Кириллу 9 месяцев. Теперь молодая мама не скоро сможет взять на руки младшего сына.Еще одна пострадавшая - 27-летняя Яна Рыбак из Докучаевска самостоятельно обратилась в Республиканский травматологический центр.- Специалисты зашили пострадавшей руку, и сразу же девушка смогла уехать домой. Сейчас ее наблюдает лечащий врач в поликлинике Докучаевска, - сообщил «КП» заведующий травмпунктом Республиканского травматологического центра Игорь Данильченко.Остальные пострадавшие проходят лечение по месту жительства в центральной горбольнице Докучаевска. Среди пациентов – двое детей. У них ссадины и ушибы, поэтому их отпустили с родителями домой.Отметим, что с 25 декабря в ДНР существенно ухудшились погодные условия. Вечер пятницы прошел с ледяным дождем, в результате чего на дорогах образовалась гололедица. В субботу была плюсовая температура и туман.По данным Центра по связям с общественностью МВД, за выходные в Республике произошло семь аварий с пострадавшими – травмы получили пятнадцать человек.На сегодня движение транспорта на дорогах Республики осуществляется в обычном режиме.- Открыты все автомобильные трассы, - сказали «КП» в Министерстве транспорта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВывела из огня сестру и братьев: 11-летнюю школьницу из Енакиево Анастасию Минакову наградили медалью «За спасение жизни»Ведомственные награды МЧС ДНР вручили семерым подросткам из Донецка, Макеевки, Енакиево и Старобешево (подробнее)