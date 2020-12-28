В Министерстве государственной безопасности ДНР сообщили о задержании блогера Романа Манекина. Его подозревают в сотрудничестве с агентом украинских спецслужб.— МГБ ДНР проверяется появившаяся в открытых источниках информация о возможном сотрудничестве гражданина Манекина Романа Владимировича 1965 года рождения с установленным агентом спецслужб Украины Станиславом Асеевым в ущерб интересам государственной безопасности Республики, — говорится в сообщении.Добавим, что блогер Роман Манекин уже попадал в поле зрения местных правоохранителей. В первый раз его задержали из-за наличия информации о подготовке госпереворота. Но впоследствии он был освобожден.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОсторожно, скользко! Что делать, если вы упали на ступеньках в общественном местеКорреспондент «Комсомолки» разбирался, кто несет ответственность за скользкие ступени в магазинах, аптеках и других публичных местах (подробнее)