Донецкая капризная зима с ее морозами, оттепелями и ледяными дождями сделала крылечки во многие общественные места настоящим входом на жертвенный алтарь. Подходишь к магазину и уже издали заключаешь сам с собой пари – удержишься или нет?Крыльцо-киллерНаверное, собственники этих магазинов супергерои, которым неведомы проблемы простых смертных, неспособных удержать равновесие на скользкой плитке. А как иначе объяснить, что даже в крупные торговые сети вход зимой становится полосой препятствий – если удержался на ступенях, то еще не факт, что не растянешься внутри на гладкой плитке от налипшего к подошве снега? В некоторых магазинах меня умиляют картонки, «заботливо» брошенные под ноги посетителей, только увеличивающие шансы грохнуться оземь.Свежий пример – вход в недавно открывшийся магазин «Геркулес» в центре Донецка. Каким-то чудом на его крыльце мне удается подхватить поскользнувшуюся старушку и в следующее мгновение мы чуть обе не падаем на грязный пол супермаркета – внутри настоящая каша из снега и воды. Чудом остаемся на ногах. И вот в случае старушки такое падение может оказаться роковым – кости у пожилых людей хрупкие, переломы плохо срастаются и часто ведут к обездвиживанию, а в результате этого, к смерти, как правило, от застойных явлений в легких. То есть, крыльцо может оказаться настоящим убийцей.Отдышавшись, набираю менеджера этой торговой сети, благо, рекламный борд с телефонами тут же, лучше бы так о ступеньках побеспокоились.- Вы в курсе, что вход в ваш магазин представляет опасность? – интересуюсь у девушки.- Я обязательно передам ответственному, и мы примем меры, - заверяет меня девушка и даже благодарит за сигнал.Странно, для них это, кажется, новость?Все вопросы к собственникуТак где же искать правду, и кто должен нести ответственность за безопасность посетителей?- Нормы закона предусматривают уборку снега и наледи не только на собственной, но и на прилегающей территории, отвечает за это собственник, а контролировать это должны представители районных советов города, управления жилищного хозяйства, МВД города, - рассказывает начальник инспекции по защите прав потребителей ДНР Николай Тимченко. – Но за все время не было ни одного случая обращения в нашу инспекцию от тех, кто упал в общественном месте.Но обращаться можно и нужно! Глядишь, больше было бы судебных исков, собственники задумались бы, как сделать вход в свое заведение безопасным.- Если человек пострадал, нужно сразу вызвать «Скорую», чтобы зафиксировать несчастный случай. Согласно ГК ДНР, собственник несет бремя содержания своего имущества. В связи с чем обязан позаботиться о его безопасности. Ну, а дальше иск к собственнику, - рассказала нам юрист группы «Юридическая фирма ДНР». - На моей практике подобный иск был лет 10 назад, ещё при Украине. Женщина упала на ступеньках аптеки. Она вызвала «Скорую», предъявила ущерб к собственнику и выиграла дело.При повреждении здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), расходы на лечение, лекарства, а потому обязательно сохраните все чеки и рецепты. Также можно требовать возмещения морального ущерба.Но вот, как правило, пострадавшие не хотят связываться. К тому же, если под одной крышей с общим входом сразу несколько входов, то к кому адресовать иск?Ничего себе, за хлебушком сходил!- Плитка, которой все у нас отделывают, очень коварна, - рассказывает дончанка Татьяна. - Вчера пришлось спасать дедулю, собравшегося за пенсией и попавшего в скользкую ловушку, на ступеньках почтового отделения. Холл также скользит, буквально пришлось вести его по стеночкам к обслуживающему окну. Едва отдышалась, вышла, а на крыльце умоляет о помощи пожилая дама, со слезами на глазах вцепившаяся в поручень на ступеньках. Она уже однажды пострадала, в подобной ситуации, был перелом ноги. Крайне непредусмотрительная отделка.Сейчас еще усугубляет дело маска, которая существенно уменьшает угол обзора, практически невозможно опустить взгляд и оценить обстановку у себя под ногами. И вот парадокс, о нашей безопасности так беспокоились, что всех заставили, под угрозой штрафа, надеть защитные маски, чтобы мы, не дай бог, не заболели коронавирусом. Однако, вполне можно оставить без внимания состояние входов в общественные места.А еще, знаете, я не поленилась через пару дней приехать в тот же магазин сети «Геркулес», где до этого ловила бабушку и где мне обещали принять меры. Думаете, хоть что-то там изменилось?! Разве что снега не было, потому что на улице стояла плюсовая температура. А потому помните о собственной безопасности прежде всего сами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый год в Донецке 2021: Какие развлечения для взрослых и детей подготовили в учреждениях культурыВ Министерстве культуры ДНР рассказали о программе мероприятий на Новый год 2021 (подробнее)