Сегодня, 25 декабря, Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ № 463, которым внес изменения в документы, регулирующие назначение и выплаты социальных пособий. Указ опубликован на официальном сайте руководителя государства.В соответствии с указом в течение следующего года ожидается два этапа увеличения выплат соцпособий – с 1 января и с 1 июля.Документом также определены категории граждан, имеющих право на получение пособий, и конкретные суммы.Так, размер выплаты по беременности и родам будет увеличен с 4500 до 5400 рублей, а затем до 5940 рублей. Единовременная помощь при рождении возрастет почти на полторы тысячи и составит 22 тысячи рублей. Размер пособия на ребенка до 3-х лет с января возрастет до 4000 рублей, а с июля – до 5400, в случае потери кормильца сумма выплаты составит 5760 и 6912 рублей.В перечень категорий внесены пособия по уходу за детьми, помощь детям-инвалидам, сиротам, малообеспеченным семьям, компенсации по уходу за людьми с ограниченными возможностями, на погребение и другие.Напомним, что 15 декабря на Прямой линии Дениса Пушилина министр труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина анонсировала повышение выплат 12 из 14 видов соцпособий для 29 категории получателей. На эти цели в 2021 году дополнительно выделят 2,4 миллиарда рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ДНР муниципальные учреждения здравоохранения переходят в госсобственность: что изменитсяС 1 января медиков переведут в новый штат Министерства здравоохранения Республики (подробнее)