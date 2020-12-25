Сегодня, 25 декабря, Глава Республики Денис Пушилин подписал распоряжение № 484, в соответствии с которым муниципальные учреждения здравоохранения ДНР с нового года будут переведены в государственную собственность. Органом управления предприятий и учреждений выступит Министерство здравоохранения Республики.- Изменить с 1 января 2021 года собственника имущества учреждений и предприятий муниципальной системы здравоохранения ДНР, указанных в приложении к настоящему распоряжению, с муниципального образования на Донецкую Народную Республику, с изменением организационно-правовой формы указанных учреждений и предприятий на государственное бюджетное учреждение и государственное унитарное предприятие соответственно, — говорится в документе.Руководителям медучреждений предписывается подать утвержденное соответствующим госорганом заявление о смене организационно-правовой формы, продлить действующие договоры аренды движимого и недвижимого имущества, администрациям городов и районов – провести инвентаризацию и также продлить договоры аренды.Местные администрации должны прекратить трудовые правоотношения с руководителями медучреждений. А Минздраву Республики поручено оформить трудовые отношения с этими руководителями при их согласии. Также министерство должно утвердить структуру и штатное расписание медучреждений.Пока неизвестно, все ли работники больниц останутся на своих местах и при той же зарплате. Но зная о катастрофической нехватке медиков, можно не сомневаться, что без работы они не останутся.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРабота в Донецке и ДНР: В Республике ищут медиков и «мужиков с руками»Работа в Донецке и ДНР есть, какие вакансии сейчас востребованы (подробнее)