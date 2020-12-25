Миф о том. что в ДНР нет работы легко развенчивает Республиканский центр занятости. Там сотни вакансий, сотрудники утверждают. Что работа в Донецке и ДНР есть. И если раньше было много предложений для учителей, то сейчас ситуация изменилась.- Очень нужны медики, чтобы работать на «скорой», - рассказали в центре занятости. - Многие уволились – не выдержали нагрузки. Полно предложений для фельдшеров, медсестер, санитарок и лаборантов, особенно в пункты забора биоматериала.И, традиционно, работодатели ждут слесарей, плотников, газосварщиков, водителей . Из временных работников требуются сторожа елок и чистильщики дымоходов.- Мужики с руками всегда в цене, - сказали в частном кадровом агентстве. – Война, или мир, а токарь, или строитель всегда найдет работу. Мы устраиваем людей и в России. Там тоже нужны медики, фармацевты, водители, сборщики и логисты. Нужны и IT-специалисты, только они моментально нашли работу и в Донецке, и за границей. Самая большая проблема в том, что наши люди не хотят учиться. А в России, к примеру, и продавцу нужно все время повышать свой уровень. В цене и инженеры, но у нас нет таких претендентов. Устраиваем в основном простых работяг. Есть много резюме по гуманитарным направлениям, но им «дать путевку» крайне сложно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый год в ДНР 2021: Приостановка комендантского часа, 11 выходных и утренники для детейГлава Республики снял некоторые ограничения на Новый год в ДНР 2021 (подробнее)