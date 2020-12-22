Новый год в ДНР 2021: Приостановка комендантского часа, 10 выходных и утренники для детей

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал несколько распоряжений, касающихся Нового года в ДНР 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал несколько распоряжений, касающихся Нового года в ДНР 2021.

Комендантский час

На Новый год и Крещение будет приостановлено действие комендантского часа.

- Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики с 23.00 часов 31 декабря 2020 года до 05.00 часов 10 января 2021 года, - говорится в тексте документа.

Комендантский час не будет действовать в ночь с 18 на 19 января, когда будет отмечаться православный праздник Крещения Господня.

Руководитель ДНР поручил министру внутренних дел Республики организовать усиленное патрулирование в дни приостановки действия комендантского часа.

Новогодние выходные

Пушилин внес изменения в распоряжение № 404. Таким образом, новогодние выходные в ДНР продлятся 10 дней: с четверга 31 декабря по воскресенье 10 января включительно.

Кроме того, организациям, где установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными, предписывается перенести рабочий день с понедельника 22 февраля на субботу 20 февраля.

Выходные дни в 2021-м

Установлены выходные и перенесены рабочие дни в связи с праздниками в 2021 году.

- Определить, что 02, 04, 05, 06, 08 января, 05 ноября, 31 декабря 2021 года являются выходными в Донецкой Народной Республике для работников, которым установлена пятидневная и шестидневная рабочая неделя, – сказано в распоряжении №474.

Отмечается, что руководители Пенсионного фонда, «Почты Донбасса», Центрального республиканского банка и организаций, где работа не может прерываться, разрешено установить переносы обозначенных выходных.

Детские новогодние утренники

Глава Донецкой Народной Республики подписал распоряжение, согласно которому временно приостанавливается действие некоторых ограничительных мер на проведение детских новогодних утренников в учреждениях образования и культуры ДНР.

Разрешить руководителям образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, подведомственных соответствующим министерствам, администрациям городов и районов проведение новогодних и рождественских мероприятий для детей без участия родителей (законных представителей), - говорится в тексте документа.

Утренники будут проводиться с соблюдением предусмотренных законодательством мер и профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в учреждениях и организациях при условии обеспечения наполняемости помещений людьми из расчета 50% от допустимого расчетного количества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дед Мороз! Тест на коронавирус принес?» Стоит ли приглашать сказочного персонажа на дом

«Комсомолка» разбиралась - как в Донецке пригласить сказочного персонажа на дом и при этом не подвергать себя и близких риску заразиться (подробности)