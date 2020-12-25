Сегодня, 25 декабря, украинские боевики открыли огонь из минометов и гранатометов в направлении сел Коминтерново и Новая Таврия на юге ДНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).- В 8:35 по Коминтерново было выпущено 8 гранат из СПГ. А в 8:45 по Новой Таврии - восемь мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении.О пострадавших и разрушениях пока нет данных.Также в представительстве в СЦКК отметили, что в обоих случаях огонь велся со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Водяное. Кстати, там находятся позиции 36-й бригады морской пехоты ВСУ.Напомним, что сегодня католики отмечают Рождество Христово. Обстрелы в праздник давно стали «традицией» для украинских боевиков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Народной милиции ДНР назвали причину огневой активности боевиков ВСУПо данным УНМ ДНР, ни один из обстрелов, который велся с начала недели, не был санкционирован командованием бригад (подробнее)