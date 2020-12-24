В течение недели каждый день боевики из 35-й бригады ВСУ в Донбассе вели провокационный обстрел на горловском направлении Республики. В Управлении Народной милиции ДНР отметили, что это может быть связано с бесконтрольностью со стороны командиров бригады.— Огневая активность противника на горловском направлении напрямую связана с самоустранением командиров и начальников всех степеней от контроля за подчиненным личным составом, — говорится в сообщении.По данным оборонного ведомства Республики за все время ни один из обстрелов не был санкционирован командованием бригады. В большинстве случаев нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков ВСУ имели спонтанный характер.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБоевики ВСУ сбили собственный беспилотник, приняв его за летательный аппарат ОБСЕКомандир стрелявших приказал им восстановить беспилотник за собственные средства (подробнее)