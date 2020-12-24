Боевики ВСУ в зоне так называемой операции объединенных сил сбили собственный беспилотник, поскольку посчитали, что он принадлежит наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.— Зафиксирован очередной облет БПЛА в зоне ответственности 59-й бригады без пересечения линии соприкосновения. В результате бесконтрольности и несогласованности действий со стороны командиров подразделений 59-й бригады с позиции соседнего подразделения ВСУ по беспилотнику был открыт огонь из стрелкового оружия, в результате которого он был сбит, — говорится в сообщении.О произошедшем стало известно командиру бригады. Шаповалов приказал причастным в течение месяца восстановить сбитый беспилотник за свои денежные средства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерия мощных взрывов прогремела утром со стороны АвдеевкиОб этом сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК (подробнее)