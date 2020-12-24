Утром 24 декабря со стороны Авдеевки прогремела серия мощных взрывов. В Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о десяти произошедших взрыва.— В 9.30 в районе населенного пункта Опытное зафиксировано десять взрывов, — говорится в сообщении.Кроме того, в 10 часов дня зафиксировано еще четыре взрыва в указанном районе. По предварительным данных, они произошли в результате проведения боевиками ВСУ инженерных работ.Напомним, что с 27 июля в Донбассе действует пакет допмер контроля перемирия. Его условия предполагают запрет на применение любого вида оружия, стягивания техники, организации диверсий, проведения инженерных работ и разведки при помощи беспилотников.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛНР вернула Украине разведчика-наркомана из 14-й бригады ВСУ, который забрел на позиции защитников РеспубликиПередача прошла сегодня на мосту в районе Счастья (подробнее)