Молодежный оркестр народных инструментов Донецкой государственном академической филармонии готовит для зрителей уникальную в своем роде музыкально-литературную композицию к 130-летию известного земляка, композитора Сергея Прокофьева.— Мы готовим к исполнению уникальную в своем роде музыкально-литературную композицию «Евгений Онегин» со стихами Пушкина и музыкой Прокофьева. Премьера состоится в рамках фестиваля «Прокофьевская весна», — рассказал художественный руководитель оркестра Александр Малиновский.Но это не единственные масштабные планы молодежного оркестра. По словам Малиновского, в Донецкой филармонии пройдет предпраздничный концерт по программе «Лучшие мировые хиты». В программу войдут произведения зарубежных авторов и композиторов, а также саундтреки из кинофильмов и оригинальные обработки известных песен. Этот концерт состоится 26 декабря.А уже 7 января на сцене Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко оркестр отыграет большой рождественский концерт.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСотням детей Донбасса подарили новогоднее чудоПубликация в «Комсомольской правде» помогла собрать больше 1 миллиона рублей, теперь организаторы акции планируют открыть реабилитационный центр (подробнее)