Сотням детей Донбасса подарили новогоднее чудо

Акция получилась более масштабной, чем предполагалось изначально. Фото: архив Инны Сасим

В последние дни декабря каждому хочется верить в чудо. А у взрослых эта потребность еще более насущна, чем у детей.

Акция получилась масштабной благодаря россиянам

Совсем недавно благотворительный фонд «Сердце» и его руководитель - дончанка Инна Сасим опубликовали списки детей Республики, пострадавших от войны: имя, дата рождения, несколько строчек из детской жизни и желанный подарок под елочку. Читать про эти маленькие судьбы и то, что им довелось пережить, невероятно сложно: «последствия минно-взрывной травмы», «укорочение конечности в результате обстрела», «мама погибла во время обстрела, когда держала сына на руках», «развитие шока в результате ранения, закрытая черепно-мозговая травма» ... «Комсомолка» рассказала об этой акции не только на территории Республики, но и по всей России. И стала свидетелем настоящего новогоднего чуда.

- После вашей публикации мой телефон не умолкал - шли переводы со всей России. Они шли и днем, и ночью. Самая крупная сумма была 100 тысяч, самая маленькая - 100 рублей. Телефон обрывали звонки, и многие жаловались, что не могут дозвониться. К нам еще до сих пор едут посылки из России, - рассказывает Инна Сасим, которая напоминает мне Снегурочку своей хрупкостью и белокурыми локонами. - То, как люди, живущие за сотни километров от Донбасса, отозвались на нашу беду, просто потрясает. Это лучшее доказательство единства Донбасса и России! Вскоре мы осуществили все новогодние мечты наших подопечных, после чего решили обратить внимание на детдома и интернаты. Я предложила заведующим написать списки всего необходимого, и вот уже которую неделю мы ездим по детским домам Республики.

Инна Сасим - руководитель фонда "Сердце". Фото: архив Инны Сасим

Реабилитационный центр необходим

То, что изначально планировалось, как небольшая новогодняя акция, вдруг приобрело совсем иные масштабы. Приняты заявки от восьми детских домов, интернатов и центров по всей территории Республики.

Спортивный инвентарь, новая одежда, обувь, памперсы, фрукты и конфеты вскоре будут доставлены адресатам. Инне удалось охватить еще и детей-инвалидов: их семьи получили продуктовые наборы.

А в День святого Николая фонд «Сердце» организовал настоящий праздник для детей, пострадавших от войны, инвалидов и детского дома семейного типа Ковалевых. Там были и угощения, и Дед Мороз с подарками и даже аниматоры-блогеры. Детвора, что называется, отжигала на танцевальной площадке. И глядя на них, никто бы не подумал, что война в их жизни была не на экране телевизора, а по-настоящему: с ранениями, гибелью родных и разрушенными домами.

Но жизнь продолжается. Во многом благодаря тем, кто верит в Донбасс.

- И, знаете, на этом мы не остановимся. Ведь в итоге собрали, даже страшно произнести эту сумму вслух, больше миллиона рублей! Именно «Комсомолка» и все те люди, которые откликнулись на акцию, заставили нас поверить в собственные силы, - признается Инна. - Мы мечтаем создать реабилитационный центр для детей, пострадавших от войны, а также для деток с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Хочется эти средства вложить во что-то, что останется после нас и послужит доброму делу.

"Комсомолка" помогла сделать эту акцию масштабной. Фото: архив Инны Сасим

Все вместе сможем помочь

Инна уже приступила к воплощению своей мечты. Пообщалась с директором Донецкого городского реабилитационного центра «С надеждой на будущее» Светланой Кобзиной, и та рассказала о сути работы.

- Главное, что человек не увидел во мне конкурента. Наоборот, Светлана подтвердила, что такой центр необходим в Пролетарском районе Донецка, ведь многим больным детям проблематично добираться куда-то далеко, - рассказывает Инна, и ее глаза горят воодушевлением. - В большинстве случаев такого ребенка поднимает на ноги одна мама. Обычно папы не выдерживают подобной ноши. И как было бы здорово, если бы эти дети могли проходить полноценный курс лечения - массаж, физиопроцедуры, ЛФК, помощь психологов. Недавно столкнулась с семьей, в которой воспитывается ребенок с синдромом Дауна. Они два года стоят в очереди на велосипед! Все это - упущенное время, за которое можно было бы добиться положительных результатов в лечении.

А в День святого Николая получился настоящий праздник. Фото: архив Инны Сасим

Слушаю Инну и верю, что все у нее получится. Тут главное не мешать. Нашлись чиновники, которые и в этой новогодней акции усмотрели что-то крамольное - вызывали «на ковер» директора детдома, которому фонд предложил свою помощь, и заставили писать объяснительную. Но тех, кто помогает дончанам не словом, а делом, гораздо больше. Помогают без бюрократических проволочек, громких лозунгов и пиара. Именно эти люди и стали создателями настоящего новогоднего чуда.

Конечно, для реализации идеи о реабилитационном центре собранных средств будет недостаточно. А вдруг у нас всех вместе получится помочь? Для этого можно перечислить посильную сумму на этот счет:

5469 5200 2018 9288 - карта Сбербанка РФ, получатель - Сасим И.Н.

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