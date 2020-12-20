Мирный житель погиб при подрыве на взрывном устройстве, установленном ВСУ

Детали произошедшего в пресс-службе оборонного ведомства не уточняют Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На днях в районе поселка городского типа Трехизбенка сработало взрывное устройство, установленное ВСУ. В результате взрыва есть погибшие. Это был мирный житель поселка. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

— В результате подрыва на минно-взрывном устройстве в зоне ответственности отдельного батальона 14-й бригады вблизи временно подконтрольного ВСУ населенного пункта Трехизбенка погиб мирный житель, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что командование бригады ВСУ расставило в том районе мины для предотвращения дезертирства. Но, как показывает практика, чаще от противоправной деятельности украинских боевиков страдает мирное население.

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