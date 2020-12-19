Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: «Я обладаю обостренным чувством справедливости»

Первое, что начала делать Дарья Морозова в должности Омбудсмена Республики, – это фиксировать преступления ВСУ и украинской стороны против жителей Донбасса. И сейчас отчеты аппарата Уполномоченного по правам человека публикуются на русском, английском и украинском языках. Фото: ombudsmandnr.ru

«Комсомольская правда» поздравила Омбудсмена, а Дарья Васильевна в эксклюзивном интервью рассказала, чего ей удалось достичь за это время. Когда в Донбассе началась война, Дарье Морозовой было 25 лет. Она никогда не интересовалась политикой, а когда увидела по телевизору, как в Киеве на Майдане забивают беркутовцев, в рядах первых встала на защиту родного края. Летом 2014 года в Шахтерске Дарья Васильевна впервые спасла мирных жителей. Когда за местной школой в 12 часов ночи шел бой, она подогнала автобус и вывезла людей. Будущая Омбудсмен регулярно эвакуировала жителей в Российскую Федерацию под артобстрелами и проводила обмены с украинской стороной. Тогда Морозова возглавляла Комитет по делам беженцев и военнопленных. А уже осенью - руководила Комитетом по развитию гражданского общества и защите прав человека. Уполномоченным по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарью Васильевну выбрали на пленарном заседании парламента тайным голосованием.

«НИКОГДА НЕ ТЕШИЛА СЕБЯ НАДЕЖДАМИ, ЧТО ЗАВТРА МЫ ПОЕДЕМ СУДИТЬ ПОРОШЕНКО»

- Дарья, что за это время было самым тяжелым и чего со своей командой удалось достичь?

- Самым тяжелым было начинать строить сам институт защиты прав человека. Специалисты, которые хоть как-то понимали, как его создавать, из-за боевых действий выехали. Но при этом я создала команду думающих единомышленников. Мы начали внимательно изучать, как функционируют институты защиты прав человека в других странах, как работают Омбудсмены России и Украины, что входит в их обязанности, и постепенно выстроили свою работу. Будучи реалистом, я понимаю, что еще предстоит многое сделать для защиты жителей. Наш институт защиты прав человека, несмотря на военную обстановку, растет, и мы растем всей командой.

То же сотрудничество с международными миссиями – кропотливая работа. В 2014 году к ним все относились крайне негативно. Жители думали, что покажут представителям ОБСЕ, ООН и Красного Креста, что Украина творит, убивая мирное население, и война тут же прекратится. Как в самих международных миссиях говорят и сейчас, они просто мониторят и не могут ни на что повлиять. Этот барьер нужно было преодолеть. Сейчас у нас с ними общие приоритеты в той же сфере гуманитарной помощи жителям.

Мы продолжаем работать с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, которое с 2014 года выпускает отчеты о ситуации с нарушением прав жителей Донбасса, потому что строим железобетонный фундамент для будущего международного трибунала. Мы никогда не тешили себя надеждами, что сейчас соберем определенный объем материалов и завтра поедем в Гаагу судить Порошенко. Это будет через 10 лет или даже – через 20. Для этого мы делаем все возможное.

За шесть лет аппарат Омбудсмена Донецкой Народной Республики достиг очень больших результатов. Нас уважают все международные миссии. Мы наладили сотрудничество с другими Омбудсменами, в том числе Российской Федерации и Украины. Нас уважают не просто с позиции силы, а с позиции грамотного сильного института.

В 2017-м Омбудсмен встречает матерей и жен, находящихся в плену ополченцев. Они вернулись с украинской стороны, где выяснили, часть пленных заставили написать отказ от участия в обмене «всех на всех». Тогда долгожданный обмен состоялся через 7 месяцев Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Многие обращаются в аппарат Уполномоченного по правам человека с наболевшим. Сколько времени занимает рассмотрение обращений?

- В этом году мы получили около 5 тысяч заявлений. Иногда на их рассмотрение уходит до месяца. Но мы стараемся каждое обращение рассмотреть в кратчайшие сроки, чтобы защитить права граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, или дать рекомендации.

«НЕ МОГУ ПРОМОЛЧАТЬ – МНЕ НУЖНО ЗАСТУПИТЬСЯ»

- Какой обмен пленными был самым трудным в вашей жизни?

- Для меня все обмены были эмоционально тяжелыми. Я общалась практически со всеми – либо напрямую с ребятами, которые находились в местах лишения свободы на территории Украины, либо с их родственниками.

Меня до глубины души возмущает, как в украинском плену обращаются с женщинами. Вышедшие из плена рассказывают, что над ними издевались и насиловали, в то время как прекрасно видели у них обручальное кольцо.

С такими фактами боремся через международные организации. Как только узнаем о применении к пленным пыток, сразу же обращаемся в Международный Комитет Красного Креста и Комитет ООН по правам человека. После этого группа МККК или подразделение ООН выезжает в тюрьму, и тогда взятые на контроль тюремщики начинают бояться и пытки прекращаются.

- Дарья, по-моему, вы - прирожденный Омбудсмен.

- У меня очень обостренное чувство справедливости! Я не могу ехать домой и, видя, как с кем-то произошла какая-то беда, не остановиться. Я являюсь Омбудсменом не только с 9.00 до 18.00. Наши зрители, жители Республики, пристально следят за мной, равно как за образом жизни других чиновников.

Также не могу, сидя в кафе и наблюдая, когда за соседним столиком происходит неправильная ситуация, промолчать. Мне нужно заступиться. Я с детства такая.

- О чем мечтаете?

- Я мечтаю, чтобы на нашей земле наступил мир. Война началась 7 лет назад и у детей, ставших уже 14-летними подростками, было украдено самое золотое время. Многие вещи, которые мы могли себе позволить, им попросту недоступны. Я помню, когда сама компанией ходила на дискотеку, мы выезжали на природу с ночевкой. Сейчас же у нас комендантский час и так далее.

Так вот, я хочу, чтобы у нашего подрастающего поколения была возможность все делать вовремя. Еще мечтаю об аэропорте в Донецке. Уверена, что меня все участники Минского процесса ДНР поддержат. Из Ростова-на-Дону мы уже совершили больше 450 перелетов. Знаете, это не так уже просто! Я предлагаю будущий Донецкий аэропорт назвать имением Минской Контактной группы.

ДОСЬЕ «КП»

Морозова Дарья Васильевна родилась 27 февраля 1989 года в городе Макеевке Донецкой области Украины. Детство и юность провела на Родине. Имеет два высших образования. Окончила Макеевский экономико-гуманитарный институт» по специальности «Экономика предприятия» и Донецкий национальный университет по специальности «Юриспруденция».

Замужем, воспитывает дочь и сына.

ВАЖНО!

Горячая линия аппарата Уполномоченного по правам человека: (071) 301-73-52 (по общим вопросам); (071) 404-69-29 (без вести пропавших и обмена пленными). На официальном сайте Омбудсмена Дарьи Морозовой в разделе «Обращения» можно найти образец письменного заявления. Адрес электронной почти: ombudsman_dnr@mail.ru.

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