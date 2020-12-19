В Донбассе жители избили украинских вояк, разместивших технику у дома ветерана

Жители села Покровское подконтрольной Киеву части Луганщины избили двоих украинских вояк, разместивших военную технику у дома ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- 15 декабря в Покровском двое военнослужащих 10-го батальона 59-й бригады были избиты неизвестными во время передвижения по населенному пункту в темное время суток, - рассказал он.

По словам Филипоненко, нападение было связано с тем, что ранее киевские силовики разместили бронетранспортер на садовом участке ветерана, уважаемого среди односельчан.

Напомним, что в Донбассе действует усиленное перемирие. Документ, принятый сторонами конфликта на минской переговорной площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотники.

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