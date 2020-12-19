Бусурин: Украинские боевики продолжают минировать горловский поселок Зайцево

Эдуард Александрович призвал жителей прифронтового поселка быть предельно осторожными Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В подконтрольной Киеву части Зайцево, что под Горловкой, на украинских минных полях у линии разграничения сторон установлены еще пятьдесят мин. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- По информации, полученной от жителей Зайцево, нам стало известно, о том, что боевики 35-й бригады не только не убрали ранее установленные противотанковые мины TM-62 на участке дороги, вблизи жилых домов по улице Поперечной, но и дополнительно установили на окраине поселка больше пятидесяти противопехотных мин ПМН-2, – рассказал Эдуард Александрович.

Он призвал жителей прифронтового поселка быть предельно внимательными и осторожными.

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