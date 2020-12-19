В ДНР за сутки в результате обстрелов украинских боевиков погибли двое военнослужащих

Украинские боевики открывали огонь по Минеральному, Дзержинскому и Ленинскому. Фото: пресс-центр штаба ООС

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти 40 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам на донецком направлении подвергся район поселка Минеральное под Ясиноватой, на мариупольском направлении - окрестности сел Дзержинское и Ленинское,- говорится в сообщении.

Противник применял минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы и стрелковое оружие. К тому же украинские военные продолжили укреплять свои позиции под Водяным, в то время как проведение любых инженерных работ запрещено. В Донбассе действует перемирие.

В результате обстрелов со стороны ВФУ погибли двое военнослужащих ДНР.

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