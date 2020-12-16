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Политика

Никонорова отчиталась о работе Контактной группы в 2020 году

Большую обеспокоенность у главы МИД ДНР вызывает позиция «невмешательства» координаторов ОБСЕ
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Кроме того, безрезультатно прошло заседание подгруппы по вопросам безопасности

Кроме того, безрезультатно прошло заседание подгруппы по вопросам безопасности

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня закончились последние плановые заседания подгрупп Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. По итогу полпред ДНР на переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова отчиталась о проделанной работе за год.

— Вчера и вовсе украинские представители заявили, что спустя два месяца они не видели никаких новых предложений по координационному механизму и не понимают, над чем надо вообще работать. И все это происходит потому, что вот уже шестой год Киев всеми силами пытается, не выходя из Минских соглашений официально, подменить сторону переговоров, — отметила Никонорова.

Полпред напомнила, что Киев сорвал согласованную совместную инспекцию в районе поселка Шумы под Горловкой. Потом украинская делегация отказалась обсуждать и согласовывать функционал координационного механизма по допмер контроля перемирия. Но большую обеспокоенность вызывает позиция «невмешательства» координаторов ОБСЕ.

— Координаторы от ОБСЕ своей позицией так называемого невмешательства позволяют украинской стороне такое небрежное отношение к реальной работе по вопросам повестки группы. На наш взгляд, это сомнительный с точки зрения конструктива и логики подход со стороны координатора: если по важнейшим вопросам согласия нет, давайте обсуждать уже хоть какие-то, — пояснила Никонорова.

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