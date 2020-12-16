Последнее плановое заседание Контактной группы по Донбассу прошло безрезультатно

Контактная группа закончила последние плановые переговоры в 2020 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Видеоконференция подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы закончилось. Это было последнее в 2020 году плановое заседание делегатов Народных Республик и Украины. Но оно закончилось безрезультатно. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Переговоры не привели ни к каким результатам. К сожалению, ожидать конструктива от украинской стороны бесполезно, продвижения по уточнению основного документа – Дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, достичь не удалось, — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что по вине украинской стороны подгруппа по гуманитарным вопросам Контактной группы в 2020 году оказалась наименее продуктивной. К такому выводу пришла представитель ДНР на переговорах Дарья Морозова.

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