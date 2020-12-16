Денис Пушилин: «ДНР не зависит от внешних поставок медицинского кислорода»

ЮМЗ закрывает все потребности в жидком кислороде для медучреждений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благодаря запуску на базе Юзовского металлургического завода производства жидкого медицинского кислорода, ДНР больше не нуждается в его внешних поставках. Об этом заявил Глава Республики Денис Пушилин во время прямой линии 15 декабря.

— У нас оставались определенные опасения касательно наличия жидкого медицинского кислорода. На данный момент запуск ЮМЗ позволил нам получать порядка 140 тонн кислорода в месяц, что закрывает все наши потребности. То есть мы сейчас не зависим от внешних поставок, — заявил Пушилин.

Кроме того, Глава ДНР отметил, что государство в целом обеспечено всем необходимым для противодействия COVID-19.

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