Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 декабря 2020 года: Число случаев заражения COVID-19 приближается к 13 тысячам

Число случаев заражения коронавирусом в ДНР с начала пандемии составляет 12890 Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство здравоохранения ДНР обновило статистику по числу заболеваний коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки медики выявили 205 новых случаев. Причем 186 пациентам с таким диагнозам его определили с помощью исследования анализов, а еще 19 – COVID-19 был выявлен клинико-эпидемиологически.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 15 декабря проведено 654 исследования, из них выявлено 186 случаев заболевания (28,4%) и у 19 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении. — За сутки выписано 99 человека.

Таким образом, с начала пандемии коронавирус в ДНР был выявлен у 12890 человек. Из них лечение продолжают 3937 пациентов, выписаны 7780 человек, летальных случаев – 1173.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 15 декабря состоялась третья по счету в этом году прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным. В процессе зашла речь о мерах по предупреждению коронавирусной инфекции в Республике. Люди беспокоятся будут ли ужесточены ограничения, как это прогнозируют на Украине.

— Ситуация у нас остается стабильной, благодаря самоотверженному труду медиков и слаженной работе штаба "Здоровое движение". Из 39-ти госпитальных баз, которые мы открыли для больных коронавирусом, в начале декабря удалось закрыть 11. Эти медицинские учреждения вернулись к своей плановой работе. Хочу отметить, что у нас есть все для борьбы с инфекцией, — ответил Денис Пушилин.

Также руководитель государства поделился данными о том, как экономика ДНР пережила первую и вторую волну коронавируса. Детальнее об этом читайте в материале «Комсомолки».

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