Комендантский час в ДНР отменят на новогодние праздники и Крещение

31 декабря в ДНР будет выходной день Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Один из вопросов, который поступил на Прямую линию с Главой ДНР, касался отмены комендантского часа в Республике на новогодние праздники.

- 31 декабря в нашей Республике будет уже традиционно выходной день, - сообщил Глава Республики. - Также мы планируем отмену комендантского часа с 31 декабря до 10 января. Заведения общепита будут работать в обычном режиме, за исключением новогодней ночи и Рождества. В эти дни разрешена работа без ограничений. Также комендантский час будет отменен с 18 на 19 января - на Крещение.

При этом Глава ДНР заметил, что контроль за правопорядком со стороны МВД в эти дни будет усиленным.

Прямая линия с Главой ДНР, третья в этом году, продолжалась более двух часов. На нее поступило 2430 вопросов от граждан Республики. Ее транслировали в эфире все республиканские телеканалы, а также в режиме онлайн.

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