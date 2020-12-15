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Политика

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным: о чем спрашивают жители руководителя государства

В этом году Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным проходит уже в третий раз
Источник:kp.ru
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В этом году Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным проходит уже в третий раз. Фото: Официальный сайт Главы ДНР

В этом году Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным проходит уже в третий раз. Фото: Официальный сайт Главы ДНР

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным стартует в 19.00. Ее будут транслировать в эфире всех республиканских телеканалов, а также в режиме онлайн. Руководитель государства ответит на самые важные вопросы от жителей Донецкой Народной Республики.

По состоянию на 11 декабря на прямую линию с Главой ДНР поступило больше 2 000 обращений. Жители могли оставлять их на официальном сайте Дениса Пушилина.

Большинство вопросов касаются проблем сферы жилищно-коммунального хозяйства - водоснабжения и отопления, вопросов получения гражданства Донецкой Народной Республики и Российской Федерации и восстановления жилого фонда. Также многих интересуют темы медицины, образования, выплат и пересечения границ с Россией и Украиной.

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