19 тонн гуманитарной помощи доставят в Республику «белые грузовики» РФ

Предыдущий конвой МЧС РФ приезжал в Республику 26 ноября. Фото: ДАН

Гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, 101-й по счету, ожидается в столице Донецкой Народной Республики 17 декабря 2020 года. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе спасательного ведомства ДНР.

- В Донецкую Народную Республику 17 декабря 2020 года прибывает 101-й гуманитарный конвой от МЧС России, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, «белые грузовики» доставят в ДНР более 19 тонн помощи, в частности лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и медоборудование.

Разгрузка будет производиться на складах хранения в Донецке.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 15 декабря, состоится Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным.Начало Прямой линии – 19.00 по всем телеканалам Республики и в режиме онлайн. Вопросы будут касаться сферы жизни нашей страны – здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, развития экономики и промышленности, а также политики.

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