Новый год 2021 в Донецке: Чем порадует «Донбасс Опера»

«Донбасс Опера» начнет праздновать Новый год 18 декабря. Фото: «Донбасс Опера»

В канун Нового года, 30 и 31 декабря, «Донбасс Опера» представит самый волшебный и новогодний спектакль Петра Чайковского – балет «Щелкунчик». Об этом сообщила заведующая литературно-драматургической частью «Донбасс Оперы» Наталья Дейнека.

В репертуаре - балет «Спартак» А. Хачатуряна, оперетты «Летучая мышь» И. Штрауса и «Сильва» И. Кальмана, опера-балет «Он хотел жить, «как все другие» С. Прокофьева, К. Сен-Санса, опера «Богема» Дж. Пуччини.

«Донбасс Опера» начнет праздновать Новый год 18 декабря. В Театральной гостиной состоится «Новогодняя вечеринка в стиле Гэтсби».

- Зажигательные американские ретрохиты, джаз и русский городской романс, как на машине времени, перенесут зрителей в 20-е годы XX века, а затем и в новый, 2021 год. Эту концертную программу можно будет увидеть пять раз в уходящем году, а затем еще раз - перед самым старым Новым годом, - рассказала Наталья Дейнека.

Для юных зрителей подготовлены музыкальные сказки «Двенадцать месяцев» В. Баскина и «Золушка» А. Спадавеккиа, мюзикл «Буратино» А. Рыбникова, балет «Щелкунчик» П. Чайковского. 2 января на сцене «Донбасс Оперы» будет представлена премьера музыкальной сказки «По щучьему велению».

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