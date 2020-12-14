Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 декабря 2020 года: лечение проходят 4102 человека

На сегодня на кислородной поддержке 576 пациентов. Фото: Архив «КП»

За все время коронавирус в ДНР выявили 12 525 человек. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- 13 декабря исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - сообщили в Минздраве.

На сегодня в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4102 пациента, выписаны – 7275 человек, летальных случаев – 1148.

- За сутки выявлено 63 случая пневмоний, на 24 случая меньше, чем за прошедшие сутки. 36 человек госпитализировали. Всего на лечении 1722 пациента с пневмониями, из них 576 на кислородной поддержке (плюс 17 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего в мире на утро 14 декабря 772 219 603 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 307 236 за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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