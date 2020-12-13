Как на Украине отреагировали на решение российского суда о заочном аресте карателя Маркива

Под «крышей» главы МВД Арсена Авакова (слева) украинские националисты типа Виталия Маркива (справа) уверены в своей безнаказанности. Фото: Фейсбук/Арсен Аваков

Буквально истерику вызвало на Украине решение Басманного суда Москвы о заочном аресте военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняют в убийстве двух журналистов под Славянском в мае 2014 года.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Виталия Маркива, обвиняемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ, – говорится в сообщении суда.

Кроме того, на основании ходатайства Следственного комитета РФ суд объявил Виталия Маркива в розыск.

Одним из первых «откликнулся» на это решение министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, которому подчиняется Нацгвардия.

- Украина никогда не оставит своего солдата, - заявил в соцсети главный покровитель националистических формирований в незалежной.

Отметим, что 2014 году Аваков многое сделал для создания карательных добробатов и последующей их легализации под крылышком Нацгвардии. Виталий Маркив был активным участником Майдана в Киеве. А потом с оружием отправился в Донбасс в составе первого добровольческого (карательного) батальона НГУ.

24 мая 2014 года на окраине Славянска под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик россиянин Андрей Миронов погибли. Обстрел вели с позиций, где стояли украинские десантники и нацгвардейцы. Среди них был и сержант НГУ Виталий Маркив, который дорос до должности заместителя командира взвода.

30 июня 2017 года Маркив был арестован в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели Роккелли. 12 июля 2019 года суд города Павия приговорил карателя к 24 годам заключения.

Затем Киев продемонстрировал всему миру, как можно цинично давить на правосудие. Для освобождения Маркива незалежная подключила президента, премьер-министра и парламент Италии. Даже Папа Римский не остался в стороне. После такого прессинга было бы удивительным какое-то иное решение итальянской Фемиды.

3 ноября нынешнего года суд в Милане оправдал украинского и одновременно итальянского гражданина Виталия Маркива и освободил из-под стражи. В Италии добробатовца лично встречал Арсен Аваков, а потом с Маркивом встретился президент Владимир Зеленский. Тем самым украинским националистам был дан мощный сигнал – можно и дальше действовать безнаказанно.

Теперь же «герою» Маркиву решение российского суда доставит немало неприятностей. Понятно, что на территории Украины его никто не тронет пока главой МВД Аваков. Но карателя могут задержать за границей, если объявят розыск по линии Интерпола.

Так сайт «Миротворец» отреагировал на смерть народного артиста России Валентина Гафта. Фото: Сайт «Миротворец»

В ДНР, против которой Украина уже шесть с половиной лет ведет войну, не могут не приветствовать решение Басманного суда Москвы.

- Факт, что Россия не оставила дело Маркива, внушает надежду – каратели ответят за свои преступления, - говорит дончанка Валентина Зимина. – Можно долго рассказывать о бедах и страданиях, которые нам принесли украинские нацисты. Они называют жителей Донбасса террористами, но террор творят сами.

Валентина напоминает об убийстве легендарных комбатов, Героев ДНР Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви), первого Главы ДНР Александра Захарченко. Они погибли не на поле боя – были убиты подло. Так всегда поступают террористы.

Да что далеко ходить. 12 декабря умер народный артист России Валентин Гафт. Поперек его фотографии на печально «знаменитом» украинском сайте «Миротворец» появилась надпись: «Ликвидирован», а напротив даты смерти – «Самоликвидирован». Кощунство! А до этого «Миротворец» объявил, что деятельность популярного артиста «угрожает национальной безопасности Украины». Не больше, не меньше! Так где террористы на самом деле?

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