Пожар на шахте Скочинского 17 ноября: причины аварии и гибели горняков могут быть названы в течении 10 дней

Причины аварии и гибели горняков могут быть названы в течение 10 дней. Фото: МЧС ДНР

Специально созданная комиссия по расследованию группового несчастного случая на донецкой шахте имени Скочинского, где в ноябре погибли четверо горняков, осмотрела место происшествия и готовится назвать причины аварии. Об этом Донецкому Агентству Новостей сообщил руководитель комиссии, заместитель председателя Государственного комитета горного и технического надзора Сергей Скрипка.

- Экспертная и спецкомиссии по согласованию с военизированным горноспасательным отрядом 10 декабря опустились в шахту, где обследовали часть горных выработок шестой западной лавы, осмотрели место гибели четырех сотрудников шахты и травмирования трех сотрудников ВГСО. На сегодня исключена одна из версий произошедшего – неисправность электрооборудования. В работе остаются две – самовозгорание угля или взрывные работы, - рассказал Сергей Скрипка.

По его словам, сейчас эксперты готовят заключение и эскиз места несчастного случая.

- Я думаю, что в течение десяти дней будут окончательно установлены причины и обстоятельства случившегося, а также определено, были ли нарушения правил безопасности, а также установлены виновные лица, - сообщил собеседник агентства.

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