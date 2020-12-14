В ЛНР суд оштрафовал жителя почти на 140 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде. Фото: Генпрокуратура Республики

Брянковский городской суд оштрафовал почти на 140 тысяч рублей местного жителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

Мужчина, управлявший в нетрезвом виде автомобилем ВАЗ-2101, был задержан сотрудниками ГИБДД. В Генпрокуратуре отметили, что ранее брянковчанин уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения.

- Суд учел позицию государственного обвинителя, степень тяжести преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, признал подсудимого виновным, назначив наказание в виде штрафа в размере пятидесяти минимальных размеров оплаты труда, что составляет 137 800 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года, - говорится в сообщении.

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