На Украине хотят закрыть телеканал, в эфире которого выступил представитель ЛНР Родион Мирошник

Родион Мирошник в эфире ТК «Наш» выступил по интернет-связи. Фото: youtube.com/ТК «Наш»

Выступление представителя ЛНР в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Родиона Мирошника в эфире украинского телеканала «Наш» наделало много шума в незалежной. В программе «Пятница. Вечер», которое вышло 4 декабря, Мирошнику дали слово по интернет-связи.

В итоге Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала с 24 декабря по 15 января. В Нацсовете считают, что представитель ЛНР высказал противоправные утверждения относительно территориальной целостности незалежной, когда говорил о вооруженной агрессии Украины против Донбасса и обстрелах городов и сел. Когда оправдывал действия ополченцев. А еще обвинил Киев в невыполнении Минских договоренностей.

В ведомстве заявили, что высказывания Родиона Мирошника «не соответствуют критерию объективности информации». И вообще имеют «признаки разжигания розни».

Тем временем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что нужно принимать соответствующий закон, дабы «такие каналы прекратили свое существование».

Ну, очень не хотят в Киеве слышать и даже слушать Донбасс. Поэтому и буксуют переговоры в «Минске». И война идет уже шесть с половиной лет.

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