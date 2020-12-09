Представитель ЛНР впервые выступил в прямом эфире украинского телеканала

Родион Мирошик представляет ЛНР в ТКГ. Фото: личный архив Родиона Мирошника

Впервые представитель Луганской Народной Республики в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на Минских переговорах Родион Мирошник поучаствовал в прямом эфире украинского телеканала.

Перед включением в эфир Мирошника, ведущий программы Макс Назаров сказал, что сейчас в студии будет происходить игра… в ТКГ. Мол он, как его называют в Киеве «кремлевская подошва», и поэтому может представлять Россию, присутствуют представители Украины и присоединяется человек с «той стороны».

Внимание на «Минск»

В ходе дискуссии представитель ЛНР акцентировал внимание на Минские соглашения и на их невыполнение украинской стороной.

Депутат Верховной Рады Вадим Ивченко задал вопрос представителю Республики: ДНР и ЛНР - часть Украины?

Родион Мирошник ответил прямо:

- Донбасс не находится в составе Украины. На Донбасс не распространяется российское право. И на Донбасс не влияет украинская власть.

После этого заявления экс-замминистра реинтеграции Украины Георгий Тука молча покинул студию.

По окончанию эфира у украинских националистов в буквальном смысле слова началась истерика. Радикалы начали записывать видеоблоги и выкладывать посты в социальных сетях – мол «зачем говорить с террористами». Причем многие это делали в нецензурной форме.

К критике в адрес ведущих и владельцев телеканала присоединились и коллеги журналистов. Так, например, издание «Лига» настучало в Службу безопасности Украины (СБУ) и Нацсовет по телерадиовещанию. Последняя инстанция, кстати, выразит свою позицию и примет решение по эфиру на следующем заседании.

- Мое участие в эфире украинского телеканала «Наш» не дает покоя украинским журналистам других изданий. Самые рьяные оказались в издании Лига, которое просит у населения подаяния на «качественную журналистику», а получает их от Европейского фонда за демократию, - комментирует ситуацию Родион Мирошник. - Они прям утром в понедельник обратились к спецслужбам и контролирующим органам с просьбой рассказать, как ведомства отреагировали на инцидент. Ответа они не получили, но маркер прекрасный.

Мирошник в прямом эфире украинского ТВ. Фото: Youtube.com/телеканал Наш

Радикалы против

Владелец телеканала Евгений Мураев после информационных нападков заявил, что ни ДНР, ни ЛНР не признаны террористическими организациями ни в Украине, ни за ее пределами.

- Ни одно государство мира, ни одна международная организация, равно как и депутаты ВРУ, источающие «патриотизм», а также ручные украинские суды не нашли то ли оснований, то ли смелости признать их террористическими, - пишет Мураев на своей странице в Фейсбук. - Так что в эфире не был нарушен ни один закон. А неуважаемым кляузникам из рупора «партии войны» хочу сказать: из-за таких подонков, как вы, в стране больше шести лет идёт война. Из-за таких манипуляторов, как вы, гибнут люди, теряется территория, цветёт коррупция, уничтожается экономика целыми отраслями и миллионами уезжают граждане. Именно вы - самые настоящие террористы, соучаствующие в геноциде нашего народа.

По мнению донецкого политолога Вячеслава Смирнова, выступление Родиона Мирошника на украинском телеканале показало простым жителям, что представители Республик Донбасса совсем не такие, какими их рисуют в Киеве на протяжении шести лет.

- Мирошник четко высказывал позицию Донбасса, дипломатическим способом. Он опирался на Минские соглашения, на мнения жителей ДНР и ЛНР и не прибегал, как любят его украинские коллеги, к популистским высказываниям. Говорил – как есть. Поэтому, у простых жителей незалежной может возникнуть вопрос: о каких террористах нам говорили все эти годы?

Политолог считает, что националисты бурно отреагировали на появление в информационном пространстве Украины представителя ЛНР потому, что это рушит построенные ими иллюзии.

О чем говорили

Ведущий: Украинская делегация настаивает на том, что ведет переговоры с представителями России и ОБСЕ. А по сути вы там тоже принимаете участие. Как кто?

Родион Мирошник: Когда идут обстрелы, украинская сторона четко понимает в кого они стреляют. Когда нужно вести переговоры об обмене пленными – украинская сторона прекрасно понимает, с кем их вести. Когда нудно договариваться о режиме прекращения огня или тишины – украинская сторона тоже знает, с кем договариваться. Как только вопрос касается политического урегулирования, каких-то политических вопросов, украинская сторона говорит: давайте общаться в Нормандском формате, давайте общаться с США. Но только в Минских соглашениях четко прописано, кто стороны конфликта.

Ведущий: Что вы требуете от украинской стороны?

Родион Мирошник: Сначала решаются вопросы безопасности, потом политического урегулирования. Потом принимается закон об особом статусе, в котором прописываются все аспекты этого статуса. Принимаются законы о Народной милиции, о языке, о экономическом соглашении. Ничего нового мы не говорим, все прописано в Минских соглашениях. Чтобы вам было понятно, после шести лет обсуждений на украинских площадках, 70 процентов людей, живущих в Донбассе, не приемлют ни какой украинский проект и не нуждаются ни в каких пожеланиях.

Ведущий: Родион, вы хотите в Украину или вы хотите не в Украину, а в такую «чуть-чуть Россию»?

Родион Мирошник: А почему мы должны хотеть уйти из своего дома? Донбасс – это наш дом. И мы хотим, чтобы было безопасно, чтобы люди могли жить нормально, благополучно, растить своих детей и жить в своих домах. Когда вы пытаетесь вести речь о переговорах, то забываете, что вы – сторона конфликта. Ваши вооруженные силы стреляют по нашим территориям. Война идет между Республиками Донбасса и Украиной. И сейчас мы ищем модель, при которой мы можем сосуществовать. Между нами не появится Тихий океан, нам придется жить рядом.

Ведущий: Чьим оружием вы отвечаете, откуда оно у вас?

- Очень хороший вопрос, но он опоздал лет на шесть. Отвечаем в том числе и вашим оружием, которое вы продаете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава МИД ДНР отреагировала на новые высказывания Кравчука о плане «Б»

Наталья Никонорова считает, что заявления на Украине о тупике в переговорах вызваны отсутствием у Киева готовности слышать и слушать жителей Донбасса (подробности)