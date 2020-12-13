Форумы кадрового резерва ДНР и ЛНР завершились дебатами о будущем республик

Дебаты между будущими управленцами республик Донбасса прошли в онлайн-режиме. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

Дебатами между командами финалистов проектов кадрового резерва «Лидеры Луганщины» и «Опора ДНР» завершились образовательные форумы в республиках Донбасса.

Команда будущих управленцев ЛНР отстаивала идею интеграции республик Донбасса с Российской Федерацией, а представители ДНР - объединение Луганской и Донецкой Республик в союзное государство.

- Мы с 2014 года отстаиваем эту цель. Наши люди гибли за это и гибнут до сих пор. Наш выбор остается неизменным – интеграция с Российской Федерацией, - сказал финалист проекта «Лидеры Луганщины» Даниил Степанков.

Впрочем, по итогам по итогам прений победила дружба. Объединяться нужно всем – это только усилит позиции республик.

В минувшую субботу, 12 декабря в Донецке и Луганске подводили итоги кадровых конкурсов «Лидеры Луганщины» и «Опора ДНР» за 2020 год. В частности, в ДНР работу в органах власти, общественных организациях и на предприятиях получили 43 финалиста конкурса.

- Вы должны быть не только амбициозными, но и уметь защищать свои взгляды и показывать пример другим. Работа управленца — это не привилегия, а каждодневный труд на благо народа. Вы должны сокращать дистанцию между властью и людьми, быть чутким и внимательным к нуждам и чаяниям населения, - сказал на форуме в Донецке Глава ДНР Денис Пушилин.

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