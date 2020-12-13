В Донбассе под огонь украинских гранатометчиков попали Ленинское и Лозовое

Украинские военные за минувшие сутки дважды открывали огонь из АГС. Фото: Пресс-центр штаба ООС
Украинские военные за минувшие сутки дважды открывали огонь по ДНР и ЛНР. Об этом сегодня сообщили в представительствах Республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
На юге ДНР огонь из автоматического станкового гранатомета АГС-17 велся в направлении села Ленинское. Стреляли с позиций батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ.
Кроме того, украинские военные нарушили запрет проведения инженерных работ в районе подконтрольных украинским властям населенных Опытное возле Донецка и Водяное под Мариуполем. Наблюдателями отмечено четыре взрыва.
На территории ЛНР обстрелу из АГС подвергся район села Лозовое.
По счастливой случайности никто среди военных и мирных жителей республик не пострадал.
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