В Донбассе под огонь украинских гранатометчиков попали Ленинское и Лозовое

Украинские военные за минувшие сутки дважды открывали огонь из АГС. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские военные за минувшие сутки дважды открывали огонь по ДНР и ЛНР. Об этом сегодня сообщили в представительствах Республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

На юге ДНР огонь из автоматического станкового гранатомета АГС-17 велся в направлении села Ленинское. Стреляли с позиций батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ.

Кроме того, украинские военные нарушили запрет проведения инженерных работ в районе подконтрольных украинским властям населенных Опытное возле Донецка и Водяное под Мариуполем. Наблюдателями отмечено четыре взрыва.

На территории ЛНР обстрелу из АГС подвергся район села Лозовое.

По счастливой случайности никто среди военных и мирных жителей республик не пострадал.

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