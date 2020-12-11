Коронавирус в ДНР побороли еще 464 человека

Число случаев заболевания коронавирусом в ДНР перевалило за 12 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки коронавирус в ДНР выявили у 127 человек. Это при помощи исследований анализов пациентов. Но еще у 24 человек такой диагноз был поставлен клинико-эпидемиологически. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 10 декабря проведено 533 исследования, из них выявлено 127 случаев заболевания (23,8%) и у 24 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. За сутки выписано 464 человека. Кроме того, зарегистрировано 8 летальных случаев – мужчины в возрасте от 39 до 80 лет и женщины в возрасте от 45 до 87 лет, — говорится в сообщении.

Таким образом с начала пандемии коронавируса в ДНР было зафиксировано 12 196 случаев заболевания. Из них 4116 пациентов получают лечение от коронавируса, был выписан 6921 человек, летальных случаев – 1129.

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