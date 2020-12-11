Студенты вузов ДНР возвращаются к очному формату обучения

В вузах ДНР возобновятся занятия в очном режиме со следующей недели Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 14 декабря все студенты высших учебный заведений Республики возвращаются к очному формату обучения без исключений. Соответствующий приказ был опубликован сегодня Министерством образования и науки ДНР.

— На основании выписки из протокола заседания оперативного штаба Министерства здравоохранения ДНР по предупреждению возникновения и массового распространения инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, с целью организации работы образовательных организаций/учреждений высшего профессионального образования приказываю внести в приказ Минобразования ДНР от 25 сентября 2020 года. Изложить пункт 1 приказа в новой редакции: в образовательных организациях/учреждениях высшего профобразования организовать образовательный процесс для всех курсов и форм обучения с 14.12.2020 года в очной форме», — говорится в тексте документа.

Данный приказ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что студентов вузов ДНР перевели на дистанционное обучение в связи с угрозой массового распространения коронавирусной инфекции. Но уже в ноябре ограничения начали ослаблять. Первыми к очной форме обучения вернулись школьники и студенты 1-3 курсов.

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