С 16 ноября студенты ДНР 1-3 курсов продолжат обучение в очном формате

Студенты 1-3 курсов вернутся в аудитории Фото: Олег ЗОЛОТО

16 ноября студенты Донецкой Народной Республики первых-третьих курсов дневной формы обучения вернутся к очному формату получения знаний в университетах. Решение об этом приняли в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

- С 16 ноября 2020 года возобновляется очное обучение студентов 1 – 3 курсов очной формы обучения высшего профессионального образования, - говорится в сообщении.

Студенты 4-6 курсов очной формы обучения, а также все студенты заочной формы до особого распоряжения продолжат обучаться с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Напомним, что со второго ноября к очному обучению вернулись школьники ДНР. Учебный процесс в школах проходит согласно принятым мерам.

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