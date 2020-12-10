Новый год 2021 в Донецке на площади Ленина продлится до двух часов ночи

Открытие главной елки Республики состоится 25 декабря Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Новый год 2021 в Донецке не за горами. Праздничная программа в новогоднюю ночь на площади Ленина продлится до двух часов ночи. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации города.

- С 22.00 31 декабря до 02.00 1 января на главной площади Донецка состоится дискотека под открытым небом «Волшебство Нового Года» с участием популярных DJ и PJ-танцовщиц, - рассказали в Донецкой мэрии.

В программе также игры, викторины, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, выступления творческих коллективов. Под бой курантов состоится праздничный фейерверк.

Сейчас на площади Ленина монтируют 23-метрову лесную красавицу. Открытие главной елки Республики состоится 25 декабря.

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