Она была на передовой борьбы с коронавирусом: Наталье Смирновой посмертно присвоено звание «Герой труда»

Наталья Смирнова умерла 1 ноября. Фото: dnronline.su

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о присвоении звания «Герой труда» врачу-анестезиологу Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО) ДНР Наталии Смирновой.

Высокое звание присвоено за особые трудовые заслуги и выдающиеся достижения медика перед народом, весомый личный вклад в развитие медицины, а также профессионализм и гуманность при оказании помощи больным COVID-19. Указ подписан 27 ноября и вступил в силу со дня подписания.

Наталия Смирнова – главный внештатный специалист по анестезиологии, кандидат медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний Донецкого национального медицинского университета имени Горького, заведующая отделением анестезиологии ДоКТМО. Автор 418 научных трудов и шести патентов на изобретения по актуальным вопросам анестезиологии и интенсивной терапии. Она с первых дней встала на передовую борьбы с коронавирусом. Ушла из жизни 1 ноября.

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