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«Не расстанусь с «Комсомолкой» никогда!» Подписчики рассказали, почему выбрали наше издание

На сегодня на газету «Комсомольская правда» подписаны 2083 жителя Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Подписчики «Комсомолки» выписывают газету десятки лет

Подписчики «Комсомолки» выписывают газету десятки лет

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Подписка на любимую газету тысяч жителей Донецкой Народной Республики продолжается. Подписаться на печатную версию издания, которое всегда заботится о своих читателях, можно до 25 декабря. На сегодня в рядах читателей, выписывающих «Комсомолку», 2083 человека. За что они любят наше издание, мы спросили у самих подписчиков.

«ГАЗЕТУ ПОДАРИЛА НА НОВЫЙ ГОД»

- Как давно выписываете газету «Комсомольская правда»? – спросил я по телефону дончанку Елену Панченко.

- В первый раз подписалась, - говорит Елена. - Я подарила подписку своей одинокой 83-летней соседке к Новому году. Дочка с внучкой Татьяны Васильевны живут в Киеве, а мы ей помогаем. Всегда покупаем продукты и газеты, а сейчас зима идет, чтобы не ходить за периодикой, выписала «Комсомолку».

- За что Татьяна Васильевна любит «Комсомольскую правду»?

- Вы знаете, она ее читает от корки до корки. Особенно интересуется новостями.

- На какие темы она хотела бы больше статей?

- О пенсиях, конечно, и том, что будет с нашими республиками.

Звоню следующей подписчице – дончанке Зинаиде Громовой.

- Здравствуйте, - представляюсь и рассказываю о нашем блиц-опросе.

- Ага, я сейчас обращусь к бабушке, - говорит Анна Петевская.

- Давно, - отвечает на мой вопрос по громкой связи 82-летняя Зинаида Ивановна. – С 2015 года. Мне в «Комсомольской правде» нравится все. Я очень люблю вашу газету. Благодаря «Комсомолке», всегда в курсе событий.

«ВСЕ, ЧТО ПЕЧАТАЕТЕ О ДОНБАССЕ, ПРОГЛАТЫВАЕТСЯ МОМЕНТАЛЬНО»

Петр Пасечный, Кировское, 77 лет:

- Газету выписываю третий год. Мне нравится, что вы честно и добросовестно рассказываете о жизни Донбасса. С интересом открываю каждый номер - уверен, не подкачаете!

Николай К., Донецк, 77 лет:

- «Комсомольскую правду» я выписываю с 1961 года. В газете всегда свежие новости и статьи на самые разные темы, в том числе – на острые! Материалы о пенсиях я вырезаю и собираю. Еще мне нравятся статьи на военно-патриотическую тематику. В частности, люблю читать о военачальниках и ситуации на фронте. Все, что печатаете о Донбассе, проглатывается моментально.

Людмила Дробышева, Донецк, 66 лет.

- Подписку на вашу газету продлеваю каждые полгода. «Комсомольской правдой» довольна. Читая газету, я узнаю главные новости России, нашей Республики, всего мира. Особенно нравятся житейские истории. Слежу, как актер Ефремов сидит в тюрьме. Иногда полезно почитать про изнанку каких-то, казалось бы, обыденных вещей. Пока буду жива, с «Комсомолкой» не расстанусь!

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ ОТ «КОМСОМОЛКИ»

Оформив подписку на 3, 6 или 12 месяцев 2021 года на ежедневную газету «Комсомольская правда», вы гарантированно получите в подарок фирменные календари на 2021 год (календари будут высланы почтой на указанный адрес подписки).

Условие: оформите подписку на почтовых отделениях ГП «Почты Донбасса» на 2021 год и сообщите данные о подписке до 15 декабря 2020 года письмом на e-mail shabada@nw.dn.ua или отправив SMS на номер оператора «Феникс» (071) 331 03 55 с текстом: дата подписки, адрес, Фамилия И.О.

ПОДПИСКА ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ

Давайте подсчитаем, насколько выгодна подписка на «Комсомолку». Подписка на весь 2021 год на полный комплект «Комсомольской правды» (4 номера в неделю) обойдется вам с учетом стоимости оформления в 2481 рубль. Покупка же газеты в киоске в течение этого периода будет стоить 4300 рублей. Экономия – 1819 рублей.

Годовая подписка на еженедельник «Комсомольская правда» (толстушка) составляет 921 рубль. А на покупку газеты в киоске вы потратите 1300 рублей. Экономия – 379 рублей.

Разница между подпиской и покупкой ежедневных выпусков «Комсомолки»: «КП» вторник – 371 рубль, «КП» среда – 399 рублей, «КП» пятница – 391 рубль.

В любом отделении ГП «Почта Донбасса» можно подписаться на полный комплект газеты, а также на каждый выпуск еженедельной газеты в отдельности и получать их с января до конца 2021 года.

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