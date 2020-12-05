«Ветер и мороз может убить!» Как выжить в такую погоду в Донбассе

Сильные ветры зимой в Донецке - не редкость Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«В следующие несколько дней будут порывы 15-20 метров в секунду» - рассылка от МЧС ДНР радуют дончан каждую зиму. Соседство степи и моря создает особые условие, особенности климата и географии не изменить. Но можно защитить свое здоровье.

- Ветер в холодное время года опасен тем, что уносит тепло с кожи, и даже одежды, - говорит кандидат биологических наук Евгений Величко, Мне знакомы из литературы случаи, когда люди в Африке и на Таиланде замерзали насмерть при плюсовой температуре!

Донбасс не случайно считается зоной рискованного земледелия. Летом из Казастана к нам приходят жара и суховеи, вот еще этой осенью была песчаная буря. А зимой - мало того, что с Азовского моря сильный ветер, так еще и бескрайние степи становятся источником холода.

Величко рассказал «КП» случай из собственной биографии. По его словам, ветер и мороз может убить даже в доме с хорошо натопленной печью.

- Я приехал на дачу зимой, был сильный ветер. Топят деревенские у нас, как известно углем, дрова дороги, газа у меня нет. Натопил, сижу за столом, читаю. Понимаю, что четвертый раз читаю одну страницу. Думаю, выйду во двор, разомнусь. Встал и… просто все стало белым. Я подумал, что мне это снится, но потерял сознание. Очнулся на полу. Из под двери тянул сквозняк с улицы, он меня спас. Я понял, что это было – угарный газ! Ветер прижал дым к трубе старой печки, тяга нарушилась, и это чуть не стоило мне жизни! Выполз во двор по-пластунски…

Угарный газ, как известно, не имеет цвета и запаха, и влияет на способность крови связывать кислород. Отравление крайне опасно и коварно.

Но и в большом городе, с центральным отоплением и вентиляцией, ветер и мороз опасны.

- Обморожение начинается незаметно, - говорит Величко. - Сначала мороз прямо режет как ножом, а потом пропадает чувствительность пальцев рук и ног, а может быть сначала носа. Это самая страшная стадия, на ней человек успокаивается, мол прошло. Придя домой, видит белые скрюченные пальцы, покрывшийся в тепле пятнами нос. Мороз с ветром это делает быстре, чем просто холод. Недаром, как я слышал, сибиряки предпочитают -30С без ветра, чем минус пять – с резкими порывами.

Как выживать в ветреную и морозную погоду:

Одевайтесь теплее, чем обычно, особенно это касается ладоней, ног и обуви.

Никаких кросовок, легких курточек, даже если «я на пять минут мусор вынести». Встретили знакомого, начали общаться и пять минут продлились на более опасный срок.

Пожилым людям следует контролировать время нахождения на улице и избегать задерживаться на ней. Поговорите лучше с кем нужно по телефону из теплого дома.

Если у вас обогревайтесь печным отопление – следите за тягой и вентиляцией. На ночь вместо углей в печи безопаснее просто масляный обогреватель. Лучше переплатить за свет, чем рисковать своей жизнью.

Обморозились – протрите кончено теплой водой или спиртосодержащей жидкостью .Если не поможет, пальцы или нос сильно болят – обращайтесь в травмпункт.

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