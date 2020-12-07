Украинские военные вернулись на боевые позиции

Так выглядят "красные зоны" Донбасса Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Подразделения ВСУ в Донбассе вернули артиллерию на боевые позиции. В Управлении Народной милиции ЛНР уточнили, что это было сделано в ходе тренировки. А после боевикам дали приказ дооборудовать инженерные позиции на переднем крае юго-западнее населенного пункта Золотое. Занятия снимались на видео с беспилотника.

- Данные факты свидетельствуют о пренебрежении украинской стороной как Минскими соглашениями, так и дополнительным комплексом мер по их контролю, указывая на приверженность военно-политического руководства Украины к агрессивному сценарию разрешения конфликта на Донбассе, — говорится в сообщении.

Кроме того, данные «тренировки» напрямую нарушают условия Минских соглашений (об отводе артиллерийской системы в места хранения) и пункт дополнительных мер контроля перемирия (о запрете проведения инженерных работ).

Накануне, 5 декабря, под огонь попали поселок шахты «Трудовская» (донецкое направление) и село Коминтерново (мариупольское направление). В результате огня повреждено два дома в Донецке.

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