Денис Пушилин: Наши противники боятся, чтобы правда о геноциде русского народа в Донбассе была озвучена на весь мир

Денис Пушилин не удивился реакции ряда стран Запада, заявивших о бойкоте прошедшей встречи. Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР Денис Пушилин высоко оценил значение выступления представителей Донбасса на заседании в Совете Безопасности ООН по формуле Арии, которое прошло 2 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы руководителя Республики.

- Выступление представителей ДНР и ЛНР стало бесценной возможностью донести до всего мира истинное положение дел в Донбассе и в минском переговорном процессе, – заявил радиостанции «Говорит Москва» Денис Пушилин.

По его словам, участие Республик в заседаниях Совета Безопасности ООН дало бы возможность решить конфликт в Донбассе мирным путем.

- Мы понимаем, что наши противники будут делать все возможное, чтобы не допустить представителей Республик к полноправному участию в заседаниях ООН. Потому что они боятся и не хотят, чтобы правда о геноциде русского народа в Донбассе была озвучена на весь мир, – подчеркнул Глава ДНР.

Денис Пушилин не удивился реакции ряда стран Запада, заявивших о бойкоте прошедшей встречи.

- Это прямое свидетельство отсутствия объективности и фактическое признание в незаинтересованности урегулирования конфликта мирным путем, – отметил Глава ДНР.

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