Денис Пушилин: Наши противники боятся, чтобы правда о геноциде русского народа в Донбассе была озвучена на весь мир

Денис Пушилин не удивился реакции ряда стран Запада, заявивших о бойкоте прошедшей встречи. Фото: denis-pushilin.ru
Глава ДНР Денис Пушилин высоко оценил значение выступления представителей Донбасса на заседании в Совете Безопасности ООН по формуле Арии, которое прошло 2 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы руководителя Республики.
- Выступление представителей ДНР и ЛНР стало бесценной возможностью донести до всего мира истинное положение дел в Донбассе и в минском переговорном процессе, – заявил радиостанции «Говорит Москва» Денис Пушилин.
По его словам, участие Республик в заседаниях Совета Безопасности ООН дало бы возможность решить конфликт в Донбассе мирным путем.
- Мы понимаем, что наши противники будут делать все возможное, чтобы не допустить представителей Республик к полноправному участию в заседаниях ООН. Потому что они боятся и не хотят, чтобы правда о геноциде русского народа в Донбассе была озвучена на весь мир, – подчеркнул Глава ДНР.
Денис Пушилин не удивился реакции ряда стран Запада, заявивших о бойкоте прошедшей встречи.
- Это прямое свидетельство отсутствия объективности и фактическое признание в незаинтересованности урегулирования конфликта мирным путем, – отметил Глава ДНР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова на заседании Совета Безопасности ООН: «Мы умеем защищаться, но мы не хотим войны. Мы хотим мира»
На заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррии впервые выступают представители ДНР и ЛНР (подробнее)