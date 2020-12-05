Украинские военные открыли огонь по окраинам Донецка из БМП-2

Киевские силовики стреляли из БМП-2. Фото: штаб: ООС

В субботу, 5 декабря, украинская армия подвергла обстрелу окраины Донецка. Под огонь киевских силовиков попал поселок шахты «Трудовская» Петровского района. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что украинская армия выпустила 20 боеприпасов из БМП-2.

- Зафиксированы повреждения кровли дома по адресу: улица Карнавальная, 84, также повреждено остекление в доме по адресу: улица Бокия, 1/3 - рассказали в представительстве.

Информации о жертвах не поступало.

Ранее, в СЦКК сообщали о гранатометном обстреле со стороны украинских вооруженных формирований поселка Коминтерново, на юге ДНР.

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Об этом сообщили в Народной милиции (подробности)