Украинские военные обстреляли из гранатометов Коминтерново. Фото: штаб «ООС»

Сегодня, 5 декабря, вооруженные формирования Украины открыли огонь по Коминтерново, что на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Стрельба велась из подствольного гранатомета из подконтрольного киевским властям Водяного, - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

Сейчас в Донбассе перемирие, усиленное дополнительными мерами контроля. Соответствующий документ, принятый на минской переговорной площадке, запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, дооборудование позиций, полеты беспилотников. Также он предусматривает применение к нарушителям дисциплинарных мер.

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