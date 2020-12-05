Украинские военные обстреляли из гранатометов Коминтерново. Фото: штаб «ООС»
Сегодня, 5 декабря, вооруженные формирования Украины открыли огонь по Коминтерново, что на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Стрельба велась из подствольного гранатомета из подконтрольного киевским властям Водяного, - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется.
Сейчас в Донбассе перемирие, усиленное дополнительными мерами контроля. Соответствующий документ, принятый на минской переговорной площадке, запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, дооборудование позиций, полеты беспилотников. Также он предусматривает применение к нарушителям дисциплинарных мер.
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