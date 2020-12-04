Наталья Никонорова: Увеличение числа обстрелов с украинской стороны поставило под угрозу срыва режим перемирия в Донбассе

Наталья Никонорова потребовала в оперативном порядке приступить к согласованию обновленного пакета мер. Фото: МИД ДНР

Увеличение числа обстрелов с украинской стороны поставило под угрозу срыва режим перемирия, формально действующего в Донбассе с лета. Об этом сегодня заявила полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

В последние два месяца в нарушение всех достигнутых ранее договоренностей с Украиной по ДНР выпущено 215 мин калибром 82 мм и 120 мм. Наиболее тяжкие последствия этих нарушений заметны после отказа Киева от взаимодействия в рамках координационного механизма. В результате обстрелов пять человек погибли и трое получили ранения. В частности, сегодня утром ВСУ накрыли тяжелыми минами прифронтовое село Ленинское на юге Донбасса. Двое военнослужащих получили многочисленные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

- В связи с указанными фактами, действующее перемирие находится под угрозой срыва. Мы требуем в самом оперативном порядке приступить к согласованию обновленного пакета мер, поскольку из согласованной в июле 2020 года договоренности Украины вышла, — говорится в заявлении Никоноровой.

В ДНР считают, что в случае соблюдения обеими сторонами конфликта этих договоренностей, возможно рассчитывать на сохранение перемирия.

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